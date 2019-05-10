Сборная России уверенно выиграла сборную Норвегии

Сборная России по хоккею вырвала победу. Фото: ФХР
Сборная России по хоккею вырвала победу. Фото: ФХР

Первый матч Чемпионата мира завершился со счетом 5:2.

Об этом стало известно пару минут назад. Сборная России вышла на лед против норвежской команды в Братиславе сегодня в 17:15. Все места на трибунах были заняты – билеты раскупили довольно быстро, так что некоторым болельщиком пришлось довольствоваться трансляцией.

Первые два периода нашли хоккеисты активно атаковали ворота норвежцев. Первый период закончился со счетом 2:0 благодаря Илье Воробьеву, а во втором отличились Никита Кучеров и Евгений Дадонов. В третьем отрезке игры сборная Норвегии собрала всю волю к победе в кулак и смогла забросить две шайбы. В нашей сборной успел отличиться Никита Гусев. Игра завершилась со счетом 5:2.

Напоминаем, что в следующий раз хоккеисты выйдут против Австрии 12 мая.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стало известно расписание игры сборной России по хоккею. Чемпионат мира продлится до 26 мая.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
победа сборная россии по хоккею Словакия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Колпинском шоссе цыганка под предлогом снятия порчи забрала у доверчивой ...
Ученые считают, что размер груди женщины зависит от количества секса в ее жизни
Станцию «Площадь Восстания» закрыли на вход и выход
В июне в Эрмитаже откроют выставку об искусственном интеллекте
Крематорий на Шафировском планируют капитально отремонтировать
В медучреждении на Рижском нашли тело студента
В середине мая на «Газпром Арене» откроется выставка в честь юбилей Юрия ...
Посетителей и сотрудников ДЛТ эвакуируют