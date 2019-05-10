Сборная России уверенно выиграла сборную Норвегии

Первый матч Чемпионата мира завершился со счетом 5:2.

Об этом стало известно пару минут назад. Сборная России вышла на лед против норвежской команды в Братиславе сегодня в 17:15. Все места на трибунах были заняты – билеты раскупили довольно быстро, так что некоторым болельщиком пришлось довольствоваться трансляцией.

Первые два периода нашли хоккеисты активно атаковали ворота норвежцев. Первый период закончился со счетом 2:0 благодаря Илье Воробьеву, а во втором отличились Никита Кучеров и Евгений Дадонов. В третьем отрезке игры сборная Норвегии собрала всю волю к победе в кулак и смогла забросить две шайбы. В нашей сборной успел отличиться Никита Гусев. Игра завершилась со счетом 5:2.

Напоминаем, что в следующий раз хоккеисты выйдут против Австрии 12 мая.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стало известно расписание игры сборной России по хоккею. Чемпионат мира продлится до 26 мая.