Путин забросил 8 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Владимир Путин / Фото: © Reuters
Владимир Путин / Фото: © Reuters

Президент России Владимир Путин отличился в гала-матче VIII Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги среди любительских команд в Сочи.

Глава государства забросил восемь шайб, набрав в общей сложности 9 (8+1) очков. Благодаря прицельной стрельбе шайбами по воротам противника, «Легенды хоккея» обыграли Сборную Ночной лиги со счетом 14:7. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Вторым по результативности в «команде президента» стал министр обороны России Сергей Шойгу, оформивший три гола.

Отметим, что в 2018 году в аналогичном гала-матче Путин забросил пять шайб в ворота соперника, принеся команде победу со счетом 12:7.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что сборная России уверенно выиграла сборную Норвегии. Игра завершилась со счетом 5:2. В следующий раз хоккеисты выйдут на лед в матче против Австрии 12 мая.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
владимир путин ночная лига сочи хоккей
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В рамках молодежного первенства сразятся футбольные команды «Зенит» и «ЦСКА»
На Заневском проспекте школьница отравилась таблетками
В Петербурге спасатели сняли собаку с крыши пятиэтажного дома
Депутат сообщил, что поездки в Крым снова популярны у украинцев
Станция метро “Беговая” опять протекает
Скончался режиссер Николай Тарханов
Водитель погиб после столкновения с деревом в Гатчине
В Петербурге задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения в живот ...