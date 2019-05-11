Известна выездная форма «Зенита» на сезон 2019/2020

Фотографии гостевой формы на предстоящий сезон петербургской футбольного клуба «Зенит» опубликовал портал Footy Headlines.

Основной деятельностью данного сайта является создание и производство игровой формы для различных команд. Фотография формы «Зенита» появилась на указанном сайте.

Основной цвет гостевой формы — белый. На рукавах и воротнике небольшие светло-синие элементы в виде двойных полосок. На груди футболки логотип «Газпрома».

Чуть выше и меньше эмблема американского спортивного бренда «Nike», который является официальным техническим спонсором петербургского футбольного клуба «Зенит».

Также рядом расположен логотип самого футбольного клуба в фирменной манере — «Зенит».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на «Газпром-арене» впервые проведут цифровую автограф-сессию с Мигелем Данни.