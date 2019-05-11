На “Газпром-арене” впервые проведут цифровую автограф-сессию с Данни

Новые технологии серьезно ускорят встречу — подпись смогут получить больше фанатов.

На “Газпром-арене” впервые проведут цифровую автограф-сессию с бывшим капитаном ФК “Зенит” Санкт-Петербурга Мигелем Данни, сообщили в Зените 11 мая.

Желающие смогут сделать моментальное фото с футболистом — и тут же получить распечатанный снимок с автографом. В “Зените” заявили, что такая технология серьезно ускорит встречу и соответственно автографы смогут получить больше фанатов. Насколько такая идея понравится болельщикам, станет понятно завтра — “Фан-променад” перед матчем петербуржцев с ЦСКА начнется в 17:00. Сам матч в Санкт-Петербурге намечен на 19:00.

Португалец Данни играл за «Зенит» с 2008 по 2017 год.

Автограф-сессия начнется в 17:30 на Трибуне С. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербург привезли кубок РПЛ, а завтра “Зенит” официально наградят.