“Зенит” опубликовал фото кубка РПЛ в Петербурге

"Зенит" завоевал трофей в пятый раз. Фото: ФК "Зенит"

"Зенит" завоевал трофей в пятый раз. Фото: ФК "Зенит"

На трофей при Дзюбе нанесли гравировку — но взять его в руки футболист сможет только завтра.

ФК “Зенит” Санкт-Петербурга опубликовал фото кубка Чемпионата России по футболу, который футболисты завоевали еще до окончания турнира. Кубок РПЛ уже привезли в Санкт-Петербург и сфотографировали на фоне Казанского собора.

Трофей прибыл в Санкт-Петербург в субботу 11 мая и с Московского вокзала его отвезли в офис соцсети “ВКонтакте” на Невском проспекте. В куполе Зингера прошла церемония нанесения гравировки на кубок. “Зенит” завоевал трофей в пятый раз.

Гравировка надписи заняла около 20 минут — на процесс смотрел нападающий клуба Петербурга и капитан сборной России Артем Дзюба. Он сможет взять кубок в руки только завтра в воскресенье после матча с ЦСКА — после финального свистка начнут церемонию награждения.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что сегодня сыграют молодежные составы “Зенита” и ЦСКА.