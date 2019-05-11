Вишня зацвела на Васильевском острове Санкт-Петербурга

За городом вишня уже отцвела, сообщают пользователи. Фото: https://vk.com/vasilyevskiyostrov
За городом вишня уже отцвела, сообщают пользователи. Фото: https://vk.com/vasilyevskiyostrov

Стоит вспомнить, что пыление деревьев может вызывать аллергические реакции

Жительница Васильевского острова Марина А. разместила в соцсети фотографию цветущей вишни — на улице Кораблестроителей в Санкт-Петербурга деревья уже цветут. В комментариях под записью пользователи соцсетей сообщили, что за городом вишневые деревья уже отцвели.

Интернет-пользователи назвали фотографии “сказочными”. Однако стоит вспомнить, что пыление цветов может вызвать аллергию. В июне-июле начнется пыление злаков, а в августе — сорных трав. Число страдающих от аллергии в Санкт-Петербурге может доходить до 21% от всего населения — то есть каждый организм каждого пятого может среагировать негативно.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Минздраве дали советы по борьбе с аллергией — например, аллергикам предлагают принимать специальные препараты и стероиды.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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