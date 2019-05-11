Вишня зацвела на Васильевском острове Санкт-Петербурга

Стоит вспомнить, что пыление деревьев может вызывать аллергические реакции

Жительница Васильевского острова Марина А. разместила в соцсети фотографию цветущей вишни — на улице Кораблестроителей в Санкт-Петербурга деревья уже цветут. В комментариях под записью пользователи соцсетей сообщили, что за городом вишневые деревья уже отцвели.

Интернет-пользователи назвали фотографии “сказочными”. Однако стоит вспомнить, что пыление цветов может вызвать аллергию. В июне-июле начнется пыление злаков, а в августе — сорных трав. Число страдающих от аллергии в Санкт-Петербурге может доходить до 21% от всего населения — то есть каждый организм каждого пятого может среагировать негативно.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Минздраве дали советы по борьбе с аллергией — например, аллергикам предлагают принимать специальные препараты и стероиды.