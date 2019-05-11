Евгений Крылатов был похоронен на Митинском кладбище

Евгений Крылатов родился в 1934 году. Фото: http://ravnodenstvie.blogspot.com

Евгений Крылатов родился в 1934 году. Фото: http://ravnodenstvie.blogspot.com

На церемонии прощания со знаменитым композитором пришло множество известных музыкантов.

Композитор Евгений Крылатов был похоронен на Митинском кладбище, которое находится в Москве, рассказал российский певец Лев Лещенко. Слова артиста цитирует РБК.

Лещенко сообщил, что Евгения Крылова похоронили рядом с супругой Севиль Крылатовой.

Ранее сегодня, 11 мая, в московском Доме композиторов состоялось прощание с Евгением Крылатым. На церемонию пришло большое количество людей, среди которых был композитор Игорь Крутой, композитор Олег Иванов, певец и артист Лев Лещенко, поэт Юрий Энтин и другие.

Евгений Крылатов ушел из жизни 8 мая. Ему было 86 лет. Композитор умер от развивающейся двусторонней пневмонии.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ушел из жизни автор композиций “Крылатые качели” из “Приключений Электроника”.