Клемент фон Франкенстайн умер после 10 дней комы

Британский актер Клемент фон Франкенстайн ушел из жизни в возрасте 74-х лет.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter, ссылаясь на слова кинорежиссера Габриэля Мюррея.

Актер десять дней провел в искусственной коме. Он скончался в одной из больниц Лос-Анджелеса, не выходя из коматозного состояния. Причиной смерти стала гипоксия.

Клемент фон Франкенстайн известен зрителю по таким фильмам, как «Американский президент», где он сыграл роль французского лидера, «Самоволка», «Смерть ей к лицу», «Да здравствует Цезарь» и многим другим.

Он родился 28 мая 1944 года в семье австрийского посла в Лондоне Джорджа фон Франкенстайна. Будущий актер закончил Итонский колледж. До того, как начать карьеру актера, молодой Клемент фон Франкенстайн мечтал стать оперным певцом. Он даже несколько лет обучался по данному направлению.