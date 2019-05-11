Клемент фон Франкенстайн умер после 10 дней комы

Клемент фон Франкенстайн. Фото: THR TV News/ Twitter
Клемент фон Франкенстайн. Фото: THR TV News/ Twitter

Британский актер Клемент фон Франкенстайн ушел из жизни в возрасте 74-х лет.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter, ссылаясь на слова кинорежиссера Габриэля Мюррея.

Актер десять дней провел в искусственной коме. Он скончался в одной из больниц Лос-Анджелеса, не выходя из коматозного состояния. Причиной смерти стала гипоксия.

Клемент фон Франкенстайн известен зрителю по таким фильмам, как «Американский президент», где он сыграл роль французского лидера, «Самоволка», «Смерть ей к лицу», «Да здравствует Цезарь» и многим другим.

Он родился 28 мая 1944 года в семье австрийского посла в Лондоне Джорджа фон Франкенстайна. Будущий актер закончил Итонский колледж. До того, как начать карьеру актера, молодой Клемент фон Франкенстайн мечтал стать оперным певцом. Он даже несколько лет обучался по данному направлению.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
актер Клемент фон Франкенстайн умер
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