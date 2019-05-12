Ученые разрушили миф, что женщины сплетничают больше мужчин

Принято считать, что сплетни занимают большее место в женских разговорах, нежели в мужских. Также думают и о пожилых людях.

Ученые из Калифорнийского университета провели анализ и выяснили, как ситуация обстоит на самом деле.

Важно понимать, что под сплетней подразумевается любое упоминание отсутствующего человека, неважно в каком ключе — позитивном, негативном или нейтральном.

В ходе эксперимента к нескольким сотням добровольцев в возрасте от 18 до 58 лет были прикреплены устройства, которые записывают звук. На запись попадала не вся речь, а лишь отрывки диалогов, по которым можно сделать вывод.

Сплетен эксперты насчитали более 4 тысяч. Вся полученная информация была распределена по объекту сплетен (знаменитость/ знакомый), полу и возрасту говорящего.

Выяснилось, что сплетни занимают порядка 14% разговоров. В большей степени они несли нейтральную окраску, плохо говорили об отсутствующем человеке только в 604 случаев из 4 тысяч. В 376 случаях — хорошо. При этом в нейтральном ключе больше говорят женщины, а в негативном — поровну.

Оказывается, количество сплетен в диалоге не зависело ни от возраста, ни от пола говорящего.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые рассказали, что красное вино может заменить психолога.