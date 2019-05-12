Детские пособия теперь будут получать по новым правилам

На сегодняшний день пособия на первых и вторых детей получают в России 400 тысяч семей. Фото: https://pixabay.com

На сегодняшний день пособия на первых и вторых детей получают в России 400 тысяч семей. Фото: https://pixabay.com

Закон, позволяющий оформлять пособие на ребенка в любом населенном пункте, вступил в силу с 12 мая.

Согласно новому закону, теперь для получения детского пособия прописка больше не нужна. Его можно получить в любом населенном пункте России, а не только по месту регистрации. Об этом сообщает АБН.

Закон, по словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, окажется наиболее полезным и значимым для тех, кто хотел бы переехать в поисках лучшей работы на новое место. Однако не делает этого, потому что боится потерять социальные льготы, доступные исключительно по месту прописки.

Следующим шагом для улучшения социальной сферы, считает Сафонов, необходимо ввести единую норму выплат для всех регионов России. Сейчас каждый регион устанавливает свою норму.

Напомним, что на сегодняшний день пособия на первых и вторых детей получают в России 400 тысяч семей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что для российских учителей разработают пособие по поведению в соцсетях.