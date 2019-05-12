На КАДе между развязками с проспектом Культуры и Рябовским шоссе закроют одну полосу на семь дней

На остальных полосах введут скоростное ограничение. Фото: https://pixabay.com
На остальных полосах введут скоростное ограничение. Фото: https://pixabay.com

Полосу для движения автомобилей закроют в связи с работами по ликвидации колейности.

Федеральное казенное учреждение “Управление федеральных автомобильных дорог “Северо-Запад” имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства” сообщает сегодня, что с 13 по 20 мая в связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части будет закрыта полоса движения на участке КАДа.

Движение будет закрыто на пересечении с проспектом Культуры до транспортной развязки КАД на пересечении с автомобильной дорогой Петербург – Всеволожск –Морье, сообщают в ведомстве.

Также автовладельцам стоит учитывать, что движения автомобильного транспорта по полосе безопасности, первой полосе, а также второй, третьей и четвёртой будет ограничено скоростным режимом в 50 км/ч.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что крематорий на Шафировском планируют капитально отремонтировать.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
кад ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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