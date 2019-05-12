Емельяненко о задержании: «Глупости это все»

Боец прокомментировал сообщения СМИ о своем задержании за распитие алкогольных напитков.

Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на новости неоднозначно, сообщает телеканал «Звезда», который смог связаться с ним. Дело в том, что в прессе распространяли информацию о том, что Емельяненко угодил в отделение. Когда продюсер «Звезды» смог дозвониться до бойца, тот говорил бессвязно, пытаясь даже нагрубить собеседнику.

После журналистам удалось еще раз поговорить с Емельяненко, который заявил, что все заметки о его аресте – ложь. Он назвал данные «глупостью», а также заверил, что находится дома.

Напоминаем, что это – не первый инцидент, связанный с бойцом, за последнее время. В марте он стал виновником ДТП и скрылся с места происшествия. Его причастность к аварии удалось доказать, так как сотрудники ГИБДД вовремя остановили машину. Они уверяют, что от него пахло алкоголем, передают РИА Новости.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя.