Литовцы не смогли выбрать президента в первом туре

Ни один кандидат не смог набрать более 50% голосов.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая. Уточняется, что на пост претендовали девять человек – из них никому не удалось завоевать доверие большинства, поэтому стоит ждать второго тура. Скорее всего, он состоится через две недели. За должность президента поборются экономист Гитанас Науседа и экс-министр финансов Ингрида Шимоните, которые набрали больше остальных голосов, сообщает ТАСС.

К слову, один из кандидатов, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, заявил, что низкий процент голосов заставил его задуматься об уходе с поста. Политик считает, что граждане не очень высоко ценят его деятельность, а, значит, ему пора уходить.

«Принимаю это в качестве оценки своей работы как политика, как премьера и подам в отставку»,

— пообещал он, передают РИА Новости.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Литве завершилось голосование на выборах президента.