Ученые заявили об опасности недосыпа, храпа и алкоголе перед сном

Американские эксперты развенчали некоторые популярные мифы, связанные со сном.

Специалисты уверяют, что в обществе существует слишком много различных ложных представлений о тех или иных вещах. Часть из них касается сна – и если какие-то не очень опасны, то другие вполне.

Так, например, ученые призвали не верить тем, кто говорит, что можно спать пять часов и хорошо себя чувствовать. Недосыпание вредит здоровью и провоцирует появление депрессии, болезни сердца, усталости и других недомоганий и болезней.

Специалисты заверили, что в храпе нет ничего нормального. Он негативно сказывается на окружающих, поэтому человеку, который часто храпит, стоит обратиться к врачу. Тем более он способен спровоцировать остановку сердца.

Эксперты не советуют выпивать алкоголь, чтобы якобы поскорее уснуть. Напротив, подчеркивают ученые, спиртное мешает погрузиться в глубокий сон, так что организм практически не отдыхает.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые разрушили миф, что женщины сплетничают больше мужчин.