Неравнодушные ленинградцы воссоединили лосят с мамой

Малыши заблудились и не могли найти лосиху.

О добром поступке местных автомобилистов рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Тихвинская сорока». В сеть выложили видеозапись, на которой видно, как мужчины отводят двух лосят в безопасное место – подальше от шумной дороги.

Уточняется, что двух ребятишек водители заметили, когда проезжали мимо. Лосята просто стояли на обочине. Сначала мужчины решили, что кто-то расправился с мамой, поэтому они стоят совсем одни, но потом они заметили животное неподалеку – она стояла на другой стороне дороги. Малыши были напуганы и дезориентированы, поэтому не могли сами вернуться. Одного из них даже пришлось нести на руках.

Спустя считанные минуты семья была в полном сборе – лосиха, по словам очевидцев, тоже переживала, но все обошлось.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что автомобилисты торопились на рыбалку и сбили насмерть лосиху в Ленобласти.