В Московском районе угнали «Лексус» за 6,6 млн рублей

В воскресенье, 12 мая, в отделение полиции Московского района Санкт-Петербурга обратился 40-летний мужчина с информацией о пропаже автомобиля.

Пострадавший сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что автомобиль марки «Лексус», который принадлежит заявителю, был припаркован у дома 51 корпус 1 по улице Варшавской в Московском районе Санкт-Петербурга. Оттуда транспортное средство было украдено неизвестными злоумышленниками.

Сумма материального ущерба составила 6,64 миллионов рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту случившегося сотрудники полиции завели уголовное дело по статье «Кража». Проводятся мероприятия, направленные на поиск и задержание преступников.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Петергофском шоссе мужчина под угрозой ножа отдал не свои 230 тысяч рублей.