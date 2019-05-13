Изменились сроки выдачи финских виз в Петербурге

Теперь оформление визы в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге будет занимать две недели.

Если подать заявление на оформление документов в период с 13 до 17 мая, то визу можно будет получить уже до конца текущего месяца, передает издание «Фонтанка» со ссылкой на дипмиссию в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что срок оформления финской визы увеличился до 16-20 дней. Причиной этого стали весенние праздники.

За предыдущий месяц, апрель 2019 года, общее количество заявок на оформление финских виз в Петербурге выросло на 37%, если сравнивать с соответствующим периодом за прошлый год. В апреле было подано 63 тысячи заявок. Всего по России за 2018 года было выдано 665 тысяч виз в Финляндию, из них 540 тысяч оформлялись в Северной столице, пишет Yle со ссылкой на данные, предоставленные Lännen Media.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что по Единой карте петербуржца можно оформить билет на электричку.