В Ленобласти обнаружили более тысячи зараженных вредителем роз

Результаты экспертизы подтвердили наличие в розах жизнеспособный особей опасного карантинного вредителя. Он носит название западный цветочный трипс.
Должностные лица управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленобласти и Псковской области провели карантинный фитосанитарный контроль 2-х партий срезанных роз. Проверка проводилась в Ленинградской области на таможенном складе, предусмотренном для временного хранения.
Сами розы были привезены на автомобилях из Латвии, а произведены в Кении.
Сотрудники ФГБУ провели лабораторные исследования, которые подтвердили наличие в розах калифорнийского цветочного трипса. Данный вредитель наносит ущерб всем овощным культурам и большинству декоративных растений.
Выпуск двух партий цветов, которые насчитывали 1070 штук, был запрещен.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что укусы клещей отправили в Боткинскую больницу около 400 пострадавших.