В Ленобласти обнаружили более тысячи зараженных вредителем роз

Розы были запрещены к выпуску. Фото: Pixabay

Розы были запрещены к выпуску. Фото: Pixabay

Результаты экспертизы подтвердили наличие в розах жизнеспособный особей опасного карантинного вредителя. Он носит название западный цветочный трипс.

Должностные лица управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленобласти и Псковской области провели карантинный фитосанитарный контроль 2-х партий срезанных роз. Проверка проводилась в Ленинградской области на таможенном складе, предусмотренном для временного хранения.

Сами розы были привезены на автомобилях из Латвии, а произведены в Кении.

Сотрудники ФГБУ провели лабораторные исследования, которые подтвердили наличие в розах калифорнийского цветочного трипса. Данный вредитель наносит ущерб всем овощным культурам и большинству декоративных растений.

Выпуск двух партий цветов, которые насчитывали 1070 штук, был запрещен.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что укусы клещей отправили в Боткинскую больницу около 400 пострадавших.