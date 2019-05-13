В Гатчинском районе алабай покусал трехлетнего мальчика

Прошлым вечером в медучреждение Петербурга доставили маленького ребенка, покусанного собакой. Алабай кусал за голову.

Из деревни Вайялово в Гатчинском районе Ленинградской области 12 мая в больницу в Санкт-Петербург транспортировали трехлетнего мальчика, искусанного псом породы алабай.

По предварительной информации, ребенок гулял по территории деревни. В определенный момент, когда мать отвлеклась, мальчик подошел к агрессивной собаке, которая накинулась на него и укусила за голову несколько раз. Из-за укусов образовались рваные раны в районе черепа.

Ребенка увезли в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за его жизнь. По данному факту Следственным комитетом проводится проверка.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге догхантеры разбрасывают отраву для собак.