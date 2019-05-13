Стало известно о кончине одного из создателей системы ГЛОНАСС

Борис Шебшаевич ушел из жизни на 68-м году жизни.

О том, что экс-генерального директора и генерального конструктора Российского института радионавигации и времени не стало, сообщили сегодня, 13 мая. Обо всем рассказали в учреждении, в котором Шебшаевич проработал с 1975 года. В некрологе рассказывается о больших заслугах кандидата технический наук – так, например, он является одним из создателей системы ГЛОНАСС – спутниковой навигационной системы.

Он также принимал участие в создании модулей и приборов для космической, ракетной и авиационной отраслей. Шебшаевич успел поработать не только с отечественными, но и зарубежными специалистами, реализовав множество удачных проектов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что журналист Александр Николаев умер с фотоаппаратом в руках у «Газпром Арены». У него случился сердечный приступ прямо перед матчем «Зенита» с ЦСКА – он пришел к стадиону, чтобы сделать фотографии болельщиков.