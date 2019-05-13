Кокорину вручат золотую медаль после тюрьмы

Кокорин тоже получит медаль, но после отбывания наказания. Фото: https://vk.com/id238833119

Кокорин тоже получит медаль, но после отбывания наказания. Фото: https://vk.com/id238833119

Ее отказались передавать родным футболистам.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая. Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал изданию «Спорт-Экспресс», что «сине-бело-голубой» непременно получит свою золотую медаль, но только после того, как выйдет из колонии. Дело в том, уточнил Медведев, что хотят отдать лично, а не через кого-то.

Напоминаем, что суд вынес приговор Кокорину – футболиста признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев.

Пока «сине-бело-голубой» ждал приговора, «Зенит» стал чемпионом Российской премьер-лиги – о победе стало известно еще четвертого мая, а вчера, 12 числа, состоялось официальное награждение после матча с ЦСКА.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что над «Газпром Ареной» прогремел салют в честь «Зенита». Ребята смогли обыграть москвичей, тем самым красиво завершив последний матч чемпионата.