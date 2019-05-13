Дзюбу признали лучшим игроком матча с ЦСКА

Болельщики отдали за нападающего «Зенита» наибольшее количество голосов.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая. Результаты стали известны благодаря Twitter-аккаунту «сине-бело-голубых». Артем Дзюба, согласно опубликованным данным, заработал 4,8 баллов, что позволило ему получить звание «G-Drive. Лучший игрок матча».

Напоминаем, что матч «Зенита» с ЦСКА состоялся в воскресенье. Игра завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 3:1. Несмотря на то, что Артем Дзюба не забил ни одного гола, он сделал три передачи, благодаря которым они стали возможны.

После игры «Зенит» нагрдили чемпионским кубком, а футболистов – золотыми медалями.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Газпром Арена» зафиксировала новый рекорд посещаемости. Футболистов приехали поддержать врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава «Газпрома» Алексей Мюллер. Они признались, что стараются не пропускать ни одной домашней игры команды.