«Зенит» возложил цветы к могиле тренера Юрия Морозова

На церемонии сказали много теплых слов о тренере. Фото: ФК Зенит / Евгений Асмолов
На церемонии сказали много теплых слов о тренере. Фото: ФК Зенит / Евгений Асмолов

Специалист до сих пор много значит для «сине-бело-голубых».

Сегодня, 13 мая, Юрию Морозову могло бы исполниться 85 лет. Тренер умер еще 14 лет назад, но память о нем до сих пор жива. Именно поэтому на кладбище в Сестрорецке собрались президент футбольного клуба Александр Медведев, директор «Газпром»-Академии Анатолий Давыдов, некоторые бывшие футболисты «Зенита», а также юные воспитанники «Академии». Они принесли к могиле цветы, чтобы в очередной раз вспомнить, каким великим тренером был Морозов и как повезло «Зениту», что он работал на благо клуба.

— Радостно видеть, что в день рождения великого тренера вместе собрались представители разных поколений,

— заявил Медведев, говорится на сайте ФК «Зенит».

Напоминаем, что благодаря Морозову «сине-бело-голубые» впервые стали призерами чемпионата России в 2001 году.

Юрий Морозов. Фото: ФК Зенит

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Дзюбу признали лучшим игроком матча с ЦСКА.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
зенит кладбище сестрорецк
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Гатчинском парке опровергли слухи о платном входе
Мужчины бросили найденный снаряд у ресторана в Сертолово
В Ленобласти создадут первый природный парк за последние 20 лет
«Зенит» возложил цветы к могиле тренера Юрия Морозова
Российский сенатор посмеялся над идеей сдать Севастополь в аренду США
Гостиницу «Резиденция Дашковой» продают за 750 млн рублей
Лжеминеры добрались до университета Бонч-Бруевича
Дзюбу признали лучшим игроком матча с ЦСКА