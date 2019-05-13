«Зенит» возложил цветы к могиле тренера Юрия Морозова

На церемонии сказали много теплых слов о тренере. Фото: ФК Зенит / Евгений Асмолов

На церемонии сказали много теплых слов о тренере. Фото: ФК Зенит / Евгений Асмолов

Специалист до сих пор много значит для «сине-бело-голубых».

Сегодня, 13 мая, Юрию Морозову могло бы исполниться 85 лет. Тренер умер еще 14 лет назад, но память о нем до сих пор жива. Именно поэтому на кладбище в Сестрорецке собрались президент футбольного клуба Александр Медведев, директор «Газпром»-Академии Анатолий Давыдов, некоторые бывшие футболисты «Зенита», а также юные воспитанники «Академии». Они принесли к могиле цветы, чтобы в очередной раз вспомнить, каким великим тренером был Морозов и как повезло «Зениту», что он работал на благо клуба.

— Радостно видеть, что в день рождения великого тренера вместе собрались представители разных поколений,

— заявил Медведев, говорится на сайте ФК «Зенит».

Напоминаем, что благодаря Морозову «сине-бело-голубые» впервые стали призерами чемпионата России в 2001 году.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Дзюбу признали лучшим игроком матча с ЦСКА.