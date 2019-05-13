Шнуров о роспуске «Ленинграда»: «Ничегонеделание – это тоже классное занятие»

Музыкант официально объявил о том, что группа прекратит свое существование.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая. Основатель группировки «Ленинград» во время пресс-конференции рассказал, чем займется после прощального тура. Шнуров отметил, что у него достаточно денег, чтобы не делать совсем ничего. При этом он будет открыт для новых предложений – будут ли они связаны с музыкой пока непонятно. Музыкант уверяет, что хочет прекратить заниматься ей и найти для себя новое применение.

Напоминаем, что «Ленинград» была основана в 1997 году. В ближайшее время группа отправиться в тур по Европе, а также по России. Шнуров планирует посетить все города, где проходили матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Также Шнуров пообещал, что «Ленинград» выпустит новые песни и видеоролики.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что победа «Зенита» вдохновила Шнурова записать трек.