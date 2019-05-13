Власти отремонтируют почти 30 домов в Киришах

На ремонт выделят около 100 миллионов рублей. Фото: Pixabay
На ремонт выделят около 100 миллионов рублей. Фото: Pixabay

На их восстановление потратят 90 миллионов рублей.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая. Работы проделает ООО «Ремстройсервис», который победил в электронном аукционе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области. Уточняется, что преобразить планируют 29 домов. В некоторых из них починят крышу, в других зданиях отремонтируют электроснабжение. На это потратят 90 миллионов рублей.

Напоминаем, что Кириши – являются центром нефтехимической промышленности. В городе проживают почти 51 тысяча человек – в последнее время численность населения уменьшается.

Первое упоминание о Киришах относится к 17 веку – тогда его назвали «селом».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Центральном районе активисты самостоятельно отремонтировали детскую площадку и создали “синие паруса”. Взрослым активистам помогали юные петербуржцы, которым предстоит там играть.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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