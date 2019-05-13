Хоккеист СКА Михаил Мальцев уезжает в Америку

Михаил Мальцев подписал контракт на три года. Фото: https://twitter.com/hcSKA

Михаил Мальцев подписал контракт на три года. Фото: https://twitter.com/hcSKA

Молодой спортсмен подписал контракт с «Нью-Джерси».

Об этом стало известно 13 мая. Новостью поделились в официальном Twitter-аккаунте петербургского хоккейного клуба. В посте сказано, что Михаил Мальцев уезжает, чтобы продолжить карьеру в НХЛ. Контракт рассчитан на три года.

Сам хоккеист отметил, что благодарен СКА за все, что умеет. Мальцев, к слову, является воспитанником клуба – он играл за детские команды, а затем дорос до основного состава в КХЛ.

«Сейчас в Петербурге, наверное, лучшие в стране условия для роста молодых хоккеистов»,

— заявил Мальцев в своей прощальной речи.

Он также поблагодарил болельщиков и пожелал СКА побед. Клуб, в свою очередь, тоже надеется на успех хоккеиста в Америке.

Напоминаем, что в КХЛ Мальцев сыграл 48 матчей и набрал 10 очков.

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