Глава Петербргского комитета по градостроительству зарабатывает в год 30 млн

Владимир Григорьев. Фот: www.gov.spb.ru
Владимир Григорьев. Фот: www.gov.spb.ru

Председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, главный архитектор Владимир Григорьев заработал за прошедший год 29,3 миллиона рублей.

Данная информация известна из официальных сведений о доходах, расходах и имуществе, которую обязаны опубликовывать госслужащие.

Помимо хорошей зарплаты Григорьев имеет в собственности 2 земельных участка общей площадью в 3,5 тысячи квадратных метров, квартиру площадью 164 квадратных метра, еще две квартиры и 2 гаража. Однако в его собственности находится лишь один автомобиль — «Волга ГАЗ-21Р».

У жены Григорьева в собственности две иномарки: «Range Rover» и «Mercedes». Её заработная плата за год меньше, чем у супруга, однако составила 15,2 миллионов рублей. Кроме того она владеет участков на 3,1 тысячи квадратных метров.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за одиночный пикет в защиту Байкала.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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