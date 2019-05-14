Россиянам напомнили о новых стандартах ввоза хамона

В Министерстве сельского хозяйства одобрили и внесли поправки в закон «О ветеренарии».

Согласно изменениям в законе на территорию России запрещается провозить животноводческую продукцию из-за границы. Это связанное риском провезти в еде возбудители опасных для животных болезней. Документ, регулирующий это, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Обсуждение проекта будет идти до 3 июня.

Теперь Россельхознадзоре имеет право не пропускать через границу указанные товары, если они будут обнаружены в багаже, ручной клади или почтовых отправлениях из стран ЕАЭС.

Однако россияне смогут провозить до 5 кг готовой продукции в заводской неповрежденной упаковке. Допускается ввоз только при условии, что эпизоотическая обстановка в странах благоприятна.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что президент «Мираторга» поддержал запрет на ввоз хамона на территорию РФ.