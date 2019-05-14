Россиянам напомнили о новых стандартах ввоза хамона

Ввоз хамона разрешен до 5 кг. Фото: Pixabay
Ввоз хамона разрешен до 5 кг. Фото: Pixabay

В Министерстве сельского хозяйства одобрили и внесли поправки в закон «О ветеренарии».

Согласно изменениям в законе на территорию России запрещается провозить животноводческую продукцию из-за границы. Это связанное риском провезти в еде возбудители опасных для животных болезней. Документ, регулирующий это, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Обсуждение проекта будет идти до 3 июня.

Теперь Россельхознадзоре имеет право не пропускать через границу указанные товары, если они будут обнаружены в багаже, ручной клади или почтовых отправлениях из стран ЕАЭС.

Однако россияне смогут провозить до 5 кг готовой продукции в заводской неповрежденной упаковке. Допускается ввоз только при условии, что эпизоотическая обстановка в странах благоприятна.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что президент «Мираторга» поддержал запрет на ввоз хамона на территорию РФ.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
минсельхоз поправки хамон
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За апрель в Петербурге было изъято 70 кг наркотиков
Ночью на Просвещения сгорели два автомобиля
Количество ВИЧ-инфицированных россиян близится к миллиону
Обсуждается возможность продажи льготных авиабилетов через госуслуги
Россиянам напомнили о новых стандартах ввоза хамона
Ночью на Богатырском автомобили снесли светофор
Глава Петербргского комитета по градостроительству зарабатывает в год 30 млн
Умер основатель петербургской аллергологической школы Глеб Федосеев