Обсуждается возможность продажи льготных авиабилетов через госуслуги

Минтранс России проводит обсуждение с авиакомпаниями.
Предложено создать систему для продажи авиабилетов, которые попадают под льготы, на субсидируемые маршруты через портал госуслуг.
Льготными билетами считаются те, чей маршрут пролегает из Москвы на Дальний Восток, в Калининград, Крым и некоторые межрегиональные рейсы. В связи с высокой стоимостью таких перелетов, государство выделяет на них субсидии, что делает стоимость билета меньше в 2-3 раза. Данные привелегии повышают спрос на маршруты.
Чтобы получить данные проездные документы, людям приходится днями стоять в живых очередях.
Множество авиакомпаний инициативу поддержали, но пока пытаются справляться самостоятельно. Некоторые из них создали сервис для пенсионеров и студентов для покупки таких билетов. Однако это не полностью исключает проблему очередей, передает издание «Известия».
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что россиянам напомнили о новых стандартах ввоза хамона.