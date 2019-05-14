Обсуждается возможность продажи льготных авиабилетов через госуслуги

Инициатива может быть воплощена уже в течение года. Фото: Pixabay.com

Инициатива может быть воплощена уже в течение года. Фото: Pixabay.com

Минтранс России проводит обсуждение с авиакомпаниями.

Предложено создать систему для продажи авиабилетов, которые попадают под льготы, на субсидируемые маршруты через портал госуслуг.

Льготными билетами считаются те, чей маршрут пролегает из Москвы на Дальний Восток, в Калининград, Крым и некоторые межрегиональные рейсы. В связи с высокой стоимостью таких перелетов, государство выделяет на них субсидии, что делает стоимость билета меньше в 2-3 раза. Данные привелегии повышают спрос на маршруты.

Чтобы получить данные проездные документы, людям приходится днями стоять в живых очередях.

Множество авиакомпаний инициативу поддержали, но пока пытаются справляться самостоятельно. Некоторые из них создали сервис для пенсионеров и студентов для покупки таких билетов. Однако это не полностью исключает проблему очередей, передает издание «Известия».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что россиянам напомнили о новых стандартах ввоза хамона.