Известна дата прощания с профессором Глебом Федосеевым

В Петербурге скончался заслуженный деятель науки РФ Глеб Федосеев. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению.

Создатель аллерголической службы в городе на Неве ушел из жизни на 89-м году.

Прощание с Федосеевым состоится 14 мая в седьмой аудитории ПСПбГ медицинского университета им. И. П. Павлова на улице Льва Толстого, 6/8.

Гражданскую панихиду проведут в 12:00.

«Глеб Борисович Федосеев создал блестящую школу терапевтов, пульмонологов, аллергологов», — подчеркнули в комитете по здравоохранение.

На протяжении тридцати лет Глеб Федосеев был руководителем Санкт-Петербургского общества терапевтов имени Боткина.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге умер Александр Николаев – главный редактор фотоинформационного агентства «Интерпресс».