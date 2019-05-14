Пытаясь обогнать пробку маршрутка оказалась в кювете

Во вторник, 14 мая, около 10:35 часов водитель маршрутки попытался объехать пробку по обочине на Шоссейной улице в поселке Бугры в сторону Санкт-Петербурга.

Однако его маневр не увенчался успехом, и маршрутный автобус съехал в кювет. В автобусе находили пассажиры, но пострадавших в ДТП не оказалось.

Об случившимся рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге» в соцсети «ВКонтакте».

Свидетели инцидента сообщили, что пассажирам, которые находились в маршрутке, пришлось выпрыгивать прямо в овраг, чтобы выбраться.

Местный жители часто жалуются, что на данном участке трассы слишком узкая дорога, в связи с чем там постоянно скапливаются пробки. Отмечается, что на данном участке часто появляются «обочечники».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец провожал ребенка в детский сад, но так и не довел – упал в яму с горячей водой.