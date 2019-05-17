Три «Газели» в Красногвардейском районе пополняли несанкционированную свалку отходами

Водители грузовых машин отгружали отходы в место, где и без того уже существовала масштабная незаконная свалка.

С поличным поймать правонарушителей удалось представителям комитета по природопользованию вместе с сотрудниками полиции. На свалке среди груды мусора находились также и опасные отходы – батарейки и градусники. Помимо этого, сообщает комитет Смольного, на свалке присутствует много автомобильных покрышек, которые относятся к четвертому классу опасности, смешанный мусор от ремонта помещений и другие отходы.

Свалка располагается на Индустриальном проспекте, 67. Отмечается, что незаконная деятельность носила организованный характер. Незаконная свалка даже стала обрастать инфраструктурой — на входе установлена будка.

Все задержанные грузовые транспортные средства принадлежат одному человеку. Ранее их владельца уже привлекали к ответственности за аналогичные нарушения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что свалка на Народной улице будет ликвидирована.