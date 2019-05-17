Летние кафе в Петербурге начали битву за тротуары

Летних кафе в Петербурге становится всё больше. Однако рады им не все — пешеходам не хватает тротуара, а чиновникам встречаются незаконно установленные уличные площадки.

Проблемы летних кафе в центре города

Чем ближе лето, тем чаще петербуржцы в соцсетях обсуждают уличные кафе. Уже не первый год в соцсетях говорят о летних верандах на Невском проспекте. По нему ежедневно проходят десятки тысяч человек, а террасы на тротуарах, пишут петербуржцы, порой вынуждают пешеходов выходить на проезжую часть. Есть мнения, что такие уличные кафе мешают не только пешеходам, но и опасны для тех, кто питается в них, ведь в еду попадает уличная грязь.

Есть и еще одна проблема — незаконно установленные летние кафе. Комитет по контролю за имуществом (ККИ) уже сносит такие. Например, 15 мая незаконную точку нашли около Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова, сообщили в ККИ. А в мае 2018 года, например, начался массовый снос летних построек, хозяева которых не получили у города разрешение. Так закрывали террасы «Евразия, «Квартирка» «Чайникофф», «Хочу харчо». На середину июля 2018, по данным ККИ, было снесено порядка 90 летних кафе.

Как тогда отмечалось, незаконных летних построек так много, потому что получить разрешение у Комитета имущественных отношений (КИО) сложно. О том, легко ли это сделать в 2019 году, пока сказать нельзя, — в КИО на звонок Gazeta.SPb не ответили. Поэтому пока сделать прогноз о том, сколько незаконных летних террас будет в Петербурге этим летом нельзя.

Но как отмечают сами представители заведений общепита, процесс получения разрешения на летнее кафе «достаточно трудоемкий», особенно, если это происходит в первый раз. Об этом рассказал Gazeta.SPb менеджер ресторана «Марчеллис» на Невском проспекте, 43, Однако, если заведение устанавливает летнюю террасу уже не первый год и если договор аренды с городом заключен, то это занимает всего 1,5 суток, отметил менеджер. Также представитель «Марчеллис» заметил, что не припомнит случаев, когда пешеходы жаловались на то, что летняя терраса мешает проходу по Невскому. То, что жалоб от прохожих не поступает, сказали и в кофейне Coffeeshop Company на Невском проспекте, 22-24.

Не только Невский

Летних террас на Невском проспекте много, но они есть и в других районах. Например, петербуржцы на интернет-сервисе «Яндекс. Район» жалуются на кафе «Белый кролик» на Московской улице Пушкинского района, которое якобы перегораживает тротуар, хотя за углом есть место для размещения летней беседки.

Администратор кафе «Белый кролик» рассказала Gazeta.SPb, что их заведение ставит летнюю террасу уже второй год, но жалобы на неё не поступали. Сложно ли было получить разрешение на летнюю веранду и насколько правомерно она установлена администратор сказать затруднилась.

Сколько летних кафе в Петербурге

По данным комитета имущественных отношений (КИО) на 1 мая, в Петербурге были готовы к работе около 400 летних кафе. Для этого комитет заключал с предпринимателями договор сроком до пяти лет. Если предприниматели оказывались добросовестными, то договор на размещение летнего кафе продлевался.

Согласно Памятке по размещению летних кафе от СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» на 2018 год, летние кафе не могут находиться на тротуарах шириной менее трех метров или на тротуарах, если для прохода пешеходов остается менее 1,5 метров.

Сезон летних террас у заведений общепита начался 1 мая и продлится до 30 сентября, по данным КИО.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что с 1 мая в Петербурге начинается сезон летних кафе.