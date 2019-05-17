Главы Комитета по здравоохранению в Петербурге прошли тест на ВИЧ

Акция «День здорового образа жизни» с тестированием на ВИЧ-инфекцию госслужащих Петербурга прошла сегодня, 17 мая, в Невской Ратуше.

Первыми экспресс-тестовую мобильную лабораторию посетил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, поддержали своего начальника первый зампред комитета Андрей Сарана и зампредседателя Евгений Антипов.

За несколько часов в рамках акции «День здорового образа жизни» свой ВИЧ-статус узнали 96 сотрудников комитетов Администрации Петербурга.

Организаторами мероприятия выступили Комитет по молодежной политике, общественные организации «Гуманитарное действие» и «Диакония» и Петербургский Центр СПИД.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что ОЖД присоединилась к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/ СПИД». На вокзалах города на Неве разместят материалы в поддержку акции, а на экраны автоматов по печати билетов будет выведена символика «Стоп ВИЧ/ СПИД».