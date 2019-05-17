Пенсионеры смогут попасть к чиновникам Петербурга без очереди

Пенсионеры смогут обращаться за помощью для решения своих проблем без очереди. Фото: Pixabay
Пенсионеры смогут обращаться за помощью для решения своих проблем без очереди. Фото: Pixabay

В Заксобрание Санкт-Петербурга рассматривают предложение, согласно которому чиновники будут обязаны принимать горожан старше 70 лет вне очереди.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов уже одобрил данную инициативу.

Предложение поступило от депутатов Законодательного Собрания партии «Единой России» Александра Тетердинко и Павла Зеленкова. Они предложили принимать горожан, возраст которых больше 70 лет, на личный прием к чиновникам без очереди.

По их мнению, пожилые люди чаще обращаются за помощью к чиновникам. Кроме того, они менее защищены из-за состояния здоровья и возраста.

В связи с этим предложено на законодательном уровне закрепить первоочередность личного приема пожилых людей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов намерен повысить качество медицины в Петербурге.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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