В выходные сборная Россия по хоккею сыграет с Латвией и Швейцарией

Сборная России по хоккею продолжает беспроигрышную серию матчей на чемпионате мира по хоккею – 2019.

В субботу, 18 мая, российская сборная сыграет с Латвией свой пятый по счету матч на турнире. Игра состоится на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе. Начало в 13:15 мск.

В воскресенье, 19 мая, российские хоккеисты проведут матч со сборной Швейцарии. Игра начнется в 21:15 мск.

Успешно сыгранные последние четыре матча на чемпионате сделали сборную России безоговорочным лидером в группе В. Российские хоккеисты выиграли все четыре матча, а в последнем матче с итальянцами, сумели закинуть в ворота соперника 10 шайб.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что защитник сборной России по хоккею и «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров высказал свое мнение относительно формата проведния чемпионата мира.

Задоров заявил, что формат чемпионата мира — это ужас. Он считает, что бессмысленно играть со сборными, уровень навыков игры которых очевидно ниже уровня соперников.