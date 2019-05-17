Петербуржцы ходят в музеи около трех раз в год

Музей за неделю эвакуировали второй раз. Фото: https://pixabay.com

Музей за неделю эвакуировали второй раз. Фото: https://pixabay.com

Социологи из СПбГУ проанализировали музейную активность жителей Санкт-Петербурга. Исследование приурочено к предстоящему Международному дню музеев.

Информация об исследовании была опубликована на сайте университета.

Оказалось, что петербуржцы посещают музее в среднем трижды за год. Однако каждый четвертый житель Северной столицы не был культурных учреждениях более полутора лет.

Чаще всего горожане ходят в музеи в компании друзей, немного меньше — с детьми и возлюбленными, редко — в одиночестве или с родителями. Средняя частота посещения музеев — раз в полгода.

Самыми популярными среди респондентов стали Эрмитаж и Русский музей. На третьем месте — Петропавловская крепость. Большинство опрошенных предпочитают не пользоваться услугами экскурсовода.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге пройдет уникальный творческий форум «АрхиВажно!».