Петербуржцы ходят в музеи около трех раз в год

Социологи из СПбГУ проанализировали музейную активность жителей Санкт-Петербурга. Исследование приурочено к предстоящему Международному дню музеев.
Информация об исследовании была опубликована на сайте университета.
Оказалось, что петербуржцы посещают музее в среднем трижды за год. Однако каждый четвертый житель Северной столицы не был культурных учреждениях более полутора лет.
Чаще всего горожане ходят в музеи в компании друзей, немного меньше — с детьми и возлюбленными, редко — в одиночестве или с родителями. Средняя частота посещения музеев — раз в полгода.
Самыми популярными среди респондентов стали Эрмитаж и Русский музей. На третьем месте — Петропавловская крепость. Большинство опрошенных предпочитают не пользоваться услугами экскурсовода.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге пройдет уникальный творческий форум «АрхиВажно!».