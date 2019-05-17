Беглов устроил смотр спасателям МЧС и их катерам

По мнению врио, международные события в Петербурге ставят высокие требования к безопасности.

Беглов провел смотр спасателей и их техники — МЧС Петербурга готово к работе в летний период, сообщили в Смольном 17 мая. В смотре поучаствовали 200 спасателей МЧС и 35 единиц техники — например, спасательных катеров.

Беглову показали, модуль для комиссии по ЧС и палаточный лагерь с техникой для поисковых и аварийных работ. Врио губернатора отметил, что международные события, такие как юридический и экономический (еще грядущий) форумы, требуют, чтобы безопасность в Петербурге находилась на высшем уровне и службы ее обеспечивают.

В Смольном сообщили, что у МЧС Петербурга на случай ЧС на водных объектах есть свыше 70 судов, спасательные автомобили и две группы водолазов. Летом 2018-го года — в том числе в дни Чемпионата мир по футболу — в Петербурге спасли свыше 300 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов хочет повысить качество медицины в Санкт-Петербурге.