В Северной Америке жили бобры ростом с человека

В отличие от современных, древние бобры не умели валить деревья. Фото: pixabay.com

В отличие от современных, древние бобры не умели валить деревья. Фото: pixabay.com

Они вымерли относительно недавно — всего 10 тысяч лет назад.

В Северной Америке жили огромные бобры ростом до 2 м, считают ученые Западного университета США. Животные могли сравниваться по размерам с человеком и весили до 100 кг.

Вид вымер относительно недавно — всего 10 тысяч лет назад, считают палеонтологи. Для сравнения, самая древняя пирамида в Египте была построена 4,5 тысячи лет назад.

Ученые считают, что древние бобры не умели подтачивать деревья. Их рацион составляли водянистые растения, поэтому они жили на болотах. Их вымирание совпало с началом оттаивания льдов и засух, которые лишили животных пропитания. Палеонтологи предположили, что современные бобры научились валить деревья для того, чтобы не зависеть от засухи, создавая собственную среду обитания.

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