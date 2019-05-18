Российская сборная сыграет против Латвии на ЧМ по хоккею

Сегодня сборная России по хоккею сыграет свой пятый матч на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, который проводится в Словакии. Биться предстоит с Латвией.

Подопечные Ильи Воробьева встретятся со сборной Латвии сегодня, 18 мая в 13:15 по московскому времени в городе Братиславе на спортивном стадионе им. Ондрея Непелы.

Известно, что хоккеисты, выступающие за сборную Российской Федерации, уже одержали четыре победы на чемпионате с общим счетом 23:2. Обе шайбы сборная России пропустила в первом матче мирового чемпионата играя с Норвегией. Потом российские спортсмены только выигрывали со счетом 5:0, 3:0 и 10:0.

Сегодня «на воротах» будет голкипер Андрей Василевский. Отметим, что сборная Латвии одержала победу над Австрией со счетом 5:2, а потом проиграли Швейцарии. В матче с Италией латвийцы снова выиграли, а вот с командой из Чехии справиться не смогли.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Путин объяснил, почему его хоккейная команда часто побеждает.