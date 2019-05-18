В Центре Петербурга открылись Книжные аллеи

На Книжных аллеях развернули 40 павильонов, где будет выставлено 50 тысяч наименований книг. Фото: https://vk.com/knigaspbru

На Книжных аллеях развернули 40 павильонов, где будет выставлено 50 тысяч наименований книг. Фото: https://vk.com/knigaspbru

Книжное пространство будет работать до 21 сентября.

В субботу, 18 мая, на Малой Конюшенной улице прошло открытие уже традиционных Книжных аллей. Об этом сообщает комитет по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга.

Проект уже который год реализуется силами старейшего магазина “Книжная лавка писателей”, который в этом году отмечает 85 лет.

В этом году проект реализуется в пятый раз. Пространство будет доступно для посещения ежедневно с 10:00 до 22:00.

В первый день работы Книжный аллей зрители услышали выступление джазового коллектива Grisha Esperov band, а также гостей приветствовал председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол.

На Книжных аллеях развернули 40 павильонов, где будет выставлено 50 тысяч наименований книг.

“Прежде всего, это книги петербургских писателей, краеведческая литература, книжные новинки и, конечно, пользующиеся наибольшим спросом книги для детей”, — сообщают в комитете.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что праздник традиционной петербургской рыбки впервые проходит в 47 регионе.