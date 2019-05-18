“Корюшка идет” в Ленобласти

Праздник традиционной петербургской рыбки впервые проходит в 47 регионе.

Гости собрались на вкусный праздник с самого утра. Впервые праздник, посвящённый одному из негласных символов Петербурга, проходит в Ленинградской области. Об этом сообщают в администрации правительства Ленобласти.

С самого утра, 18 мая, ля гостей начали работать тематические площадки, в том числе с кулинарными и народно-прикладными мастер-классами.

Фестиваль открыли красочным шествием участников праздника. Стоит отметить, что в пилотном празднике принимают участие делегаты со всех районов Ленобласти. Возглавили шествие ансамбль барабанщиц и духовой оркестр.

“На фестиваль приехали семьи с детьми, студенты, туристы из других стран. В каждой тематической зоне главенствует героиня праздника – маленькая серебристая рыбка корюшка”, — сообщают в администрации.

Гостей сегодня ждет, помимо вкусных угощений, соревнования по рыбной ловле, а также выступление известного российского певца Максима Леонидова.

В заключении первого дня праздника прогремит фейерверк.

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