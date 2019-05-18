Самолет до Антальи наконец покинул Пулково

Воздушное судно проверяли из-за анонимного сообщения о бомбе.

Об этом стало известно сегодня вечером, 18 мая. Самолет должен был покинуть аэропорт Санкт-Петербурга еще в три часа дня, о чем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте». Они уверяют, что пассажиры уже сидели на своих местах и ждали взлета, как вдруг их начали эвакуировать. Выяснилось, что кто-то сообщил о бомбе, которая якобы вот-вот взорвется в самолете рейса FV5863. Людям пришлось ждать несколько часов, пока саперы проверяли, насколько достоверна информация. Только спустя четыре с половиной часа люди вновь поднялись на борт и отправились в долгожданный полет, согласно данным онлайн-табло «Пулково». Изначально специалисты обещали справиться за два часа.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Шереметьево незапланированно приземлился самолет из Казахстана. На борту сработал датчик о неполадке, что и стало причиной для экстренного приземления. В аэропорту по такому случаю мобилизовали все оперативные службы.