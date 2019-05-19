Тренер швейцарцев рассказал о подходе к матчу с Россией

Фишер не считает, что Гусев и Кучеров составляют всю силу сборной РФ.

Главный тренер сборной Швейцарии по хоккею Патрик Фишер заявил, что его подопечным следует держать дисциплину в матче с Россией. Игра двух сборных на Чемпионате мира 2019 пройдет 19 мая в 21:15.

В субботу Россия смогла обыграть Латвию со счетом 3:1. Противостояние Швейцарии и Швеции завершилось со счетом 4:3 в пользу скандинавов.

Фишер считает, что швейцарцы не должны получить глупых удалений — иначе Россия возьмет верх большинством. При этом он считает, что даже если удастся заблокировать Гусева и Кучерова, у сборной России есть и другие хорошие игроки.

Российская сборная занимает первое место в группе В. Швейцария переместилась на третье.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что Кучеров поборется за звание лучшего бомбардира.