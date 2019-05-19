В Каире возле Большого египетского музея прогремел взрыв

От взрыва также пострадал легковой автомобиль. Фото: https://twitter.com

От взрыва также пострадал легковой автомобиль. Фото: https://twitter.com

Также рядом находился туристический автобус. СМИ сообщают о 17 пострадавших.

Взрывное устройство сработало 19 мая днем в момент проезда туристического автобуса. В автобусе находились 25 гражданами ЮАР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Al Youm As Sabia.

По предварительной информации, которую сообщает телеканал Sky News Arabia, 17 человек пострадали в результате взрыва.

В числе раненых — 10 египтян и семь иностранных туристов. Травмы пассажиры получили от разбившегося стекла. Автобус получил незначительные повреждения.

Также СМИ сообщают, что самодельное взрывное устройство сдетонировало в районе Большого египетского музея, расположенного рядом с пирамидами на плато Гиза.

От взрыва также пострадал легковой автомобиль. В Машине находились четверо египтян.

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