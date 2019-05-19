В Каире возле Большого египетского музея прогремел взрыв

Также рядом находился туристический автобус. СМИ сообщают о 17 пострадавших.
Взрывное устройство сработало 19 мая днем в момент проезда туристического автобуса. В автобусе находились 25 гражданами ЮАР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Al Youm As Sabia.
По предварительной информации, которую сообщает телеканал Sky News Arabia, 17 человек пострадали в результате взрыва.
#Egypte Le nombre de blessés est de 17 après l'explosion survenue dans 1 bus de tourisme près des #pyramides de #Gizeh On dénombre 10 égyptiens et 7 sud-africains parmi les victimes.#Egypt #Pyramids #Giza #Cairo #LeCaire #SouthAfrica #IED pic.twitter.com/BAi7j7OXvI
— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) May 19, 2019
В числе раненых — 10 египтян и семь иностранных туристов. Травмы пассажиры получили от разбившегося стекла. Автобус получил незначительные повреждения.
Также СМИ сообщают, что самодельное взрывное устройство сдетонировало в районе Большого египетского музея, расположенного рядом с пирамидами на плато Гиза.
От взрыва также пострадал легковой автомобиль. В Машине находились четверо египтян.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что под Ростовом в результате взрыва бытового газа в жилом доме погибли двое.
#Egypte Au moins 12 personnes ont été blessées dans une explosion visant un bus touristique près des #pyramides de #Gizeh #Egypt #Giza #Pyramids pic.twitter.com/WKXD8sZO4S
— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) May 19, 2019