Стало известно, каким составом сборная России выйдет против Швейцарии

До начала матча осталось менее часа.

О том, кто выйдет на лед сегодня вечером, 19 мая, рассказали в преддверии матча. Наконец тренерский штаб сборной России смог озвучить имена тех, кто примет участие в матче шестого тура группового этапа чемпионата мира. Известно, что в воротах будет стоять или Александр Георгиев, или Андрей Василевский. В первом звене состоят Михаил Григоренко, Евгений Малкин, Евгений Дадонов, Михаил Сергачев, Никита Нестеров, во втором — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Кирилл Капризов, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, в третьем — Никита Гусев, Артем Анисимов, Никита Кучеров, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, а в четвертом — Илья Ковальчук, Сергей Андронов, Иван Телегин, Александр Барабанов, Никита Задоров.

Напоминаем, что матч начнется в 21:15 в Братиславе, трансляцию можно посмотреть по «Первому каналу». Сборная России пока не уступила ни одной команде – позади победы над норвежцами, австрийцами, чехами, итальянцами и латвицами.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что тренер швейцарцев рассказал о подходе к матчу с Россией.