Российские гимнастки забрали все золото на ЧЕ

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Победу одержали восемь девушек.

Об этом стало известно сегодня, 19 мая. Чемпионат Европы проходил с 16 по 19 мая в Азербайджане. Всего россиянки смогли получить 11 медалей – восемь из них золотые и три бронзовые. Это – лучший результат Чемпионата, так как никто больше не получил заветное первое место. Российские гимнастки по итогам трех дней заработали более 216 баллов. Второе место заняли белорусские спортсменки, на счету которых три серебра и две бронзы. Тройку лидеров замыкают сразу две страны – Израиль и Украина.

«Очень хорошо сегодня выступили юниоры, которые будут выступать в Москве на первом чемпионате мира среди юниоров»,

— передает слова Винер-Усманова ТАСС.

Напоминаем, что ЧЕ проходит в Баку уже не в первый, а в четвертый раз. Российские спорсменки стабильно показывают хорошие результаты.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стало известно, каким составом сборная России выйдет против Швейцарии.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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