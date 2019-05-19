Баскетбольный ЦСКА выиграл Евролигу

Фото: https://cskabasket.com/
Фото: https://cskabasket.com/

Московской команде удалось победить «Анадолу Эфес».

Итоги матча стали известны 19 мая. Встреча была решающей – от нее зависело, побелить ли ЦСКА в Евролиге в четвертый раз в истории.

В воскресенье россияне сыграли с турками в рамках решающего матча «Финала четырех». Игра закончилась со счетом 91:83 – в первом, третьем и четвертом тайме победу одержал ЦСКА и только во втором вперед вырвался «Анадолу Эфес».

В ЦСКА отличились Кори Хиггинс и Уилл Клайберн, которые смогли набрать аж по 20 очков каждый. Более результативным стал Шейн Ларкин – он заработал для турков 29 балов, которые не принеси победы команде, зато сделали игру напряжённой и зрелищной.

Напоминаем, что армейцы становятся обладателями кубка Евролиги уже в четвертый раз. В последний раз их награждали три года назад.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что сборная России победила сборную Швейцарии. Команда не проиграла ни одного матча из шести.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
баскетбол евролига цска
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