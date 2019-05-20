Амулет Тутанхамона имеет внеземное происхождение

Фото: Министерство по делам древностей
Фото: Министерство по делам древностей

Ученые наконец поняли, как появилось желтое стекло.

О своем открытии рассказали специалисты из университета Кертина. Они, изучая частицы циркона, образовавшиеся в Западном Египте, сделали необычную находку. На месте сохранились следы минерала, который появляется только в тех местах, куда падает метеорит. Таким образом, считают ученые, можно сделать вывод о том, что желтое стекло, которое стало основой для амулета, было добыто именно благодаря внеземному вмешательству, сообщает Phys.org.

До этого эксперты были уверены, что имел место быть атмосферный взрыв, который спровоцировал появление необычного материала. Изучение его происхождения не оставляет умы ученых уже на протяжении сотни лет.

Напоминаем, что Тутанхамон – один из самых любопытных фараонов, который привлекает внимание археологов и исследователей. Они интересует его загадочная смерть, а также так называемой «проклятье» фараона.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что российские эксперты осмотрят египетские аэропорты, чтобы, возможно, восстановить авиасообщение.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
археологи египет ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СМИ сообщили о смерти певца Нильда Фернандез
Амулет Тутанхамона имеет внеземное происхождение
Ален Делону вручили «Золотую пальмовую ветвь»
В Павловске иномарка въехала в такси
Петербуржцам расскажут о праздновании Дня города
В Петербурге пройдет фестиваль «Виват кино России»
Вертолеты санавиации вылетали за жертвами ДТП в Ленобласти
Эксперты рассказали, чего не нужно делать со своим смартфоном