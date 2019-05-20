Амулет Тутанхамона имеет внеземное происхождение

Ученые наконец поняли, как появилось желтое стекло.

О своем открытии рассказали специалисты из университета Кертина. Они, изучая частицы циркона, образовавшиеся в Западном Египте, сделали необычную находку. На месте сохранились следы минерала, который появляется только в тех местах, куда падает метеорит. Таким образом, считают ученые, можно сделать вывод о том, что желтое стекло, которое стало основой для амулета, было добыто именно благодаря внеземному вмешательству, сообщает Phys.org.

До этого эксперты были уверены, что имел место быть атмосферный взрыв, который спровоцировал появление необычного материала. Изучение его происхождения не оставляет умы ученых уже на протяжении сотни лет.

Напоминаем, что Тутанхамон – один из самых любопытных фараонов, который привлекает внимание археологов и исследователей. Они интересует его загадочная смерть, а также так называемой «проклятье» фараона.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что российские эксперты осмотрят египетские аэропорты, чтобы, возможно, восстановить авиасообщение.