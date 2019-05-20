СМИ сообщили о смерти певца Нильда Фернандез

Он ушел из жизни в возрасте 61 года.

О кончине франко-испанского шансонье стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем написало французское СМИ — Agence France-Presse, которое ссылается на слова родственником Нильда. Он, рассказывает семья, всю свою жизнь посвятил творчеству, поэтому «он воплощал до самой глубины своей души фигуру артиста». Сказано также, что певец скончался из-за сердечной недостаточности.

Напоминаем, что одно время артист жил и работал в России. В начале 2000-х он сотрудничал с Борисом Моисеевым, с которым они записали «И день, и ночь», «Когда забудешь ты меня» и другие. Он также успел покататься по нашей стране с гастролями и организовать серию концертов «Французские сезоны» в Москве. В последний раз Нильда приезжал в Санкт-Петербург три года назад.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стало известно о смерти народного артиста России Виктора Сумеркина.